Мошенники стали прикидываться сотрудниками банков в аэропортах

Об этом способе обмана также знают в проекте «Народного фронта» «За права заемщиков». Там отметили: схемы, связанные с установкой стороннего вредоносного программного обеспечения на устройства жертв, появились достаточно давно, но в транспортных гаванях свою активность мошенники стали проявлять только сейчас. Речь о крупных аэропортах, принимающих в том числе международные рейсы, а также о больших железнодорожных вокзалах.
Мошенники вызывают доверие, поскольку в последнее время банки ищут возможности загружать мобильные приложения нестандартным способом. Из-за санкций утилиты крупнейших кредитных организаций удалили из магазинов App Store и Google Play.
Поэтому банки предлагают клиентам загрузить приложение в отделении. Например, в декабре 2022-го такую услугу запустил «Сбер». Для этого нужно прийти в офис со своим смартфоном, куда утилиту установит сотрудник. В ВТБ также сообщили «Известиям», что пользователи могут обратиться за помощью в обновлении приложения в офис кредитной организации.
Кроме того, банки уже много лет в своих маркетинговых стратегиях применяют оформление карт в залах ожидания аэропортов и вокзалов.
«Эти пункты пересадок и отправления находятся под постоянным наблюдением правоохранителей и охраны. Поэтому пассажиры не опасаются, что здесь их могут обмануть», — сказала эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.