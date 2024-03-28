Мошенники стали прикидываться сотрудниками банков в аэропортах

Об этом способе обмана также знают в проекте «Народного фронта» «За права заемщиков». Там отметили: схемы, связанные с установкой стороннего вредоносного программного обеспечения на устройства жертв, появились достаточно давно, но в транспортных гаванях свою активность мошенники стали проявлять только сейчас. Речь о крупных аэропортах, принимающих в том числе международные рейсы, а также о больших железнодорожных вокзалах.