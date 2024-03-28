Минпромторг сократит число получателей транспортных субсидий экспортерам

Подчеркнуто, что нововведение не затронет важнейших экспортно ориентированных отраслей, в частности машиностроение, фармацевтику и лесопромышленность. Объем финансирования транспортных субсидий на экспорт в 2024 году составит 17,76 млрд руб., в 2023 году он составил 25,5 млрд руб.