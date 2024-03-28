Минпромторг сократит число получателей транспортных субсидий экспортерам

«Разрабатываем проект решения Минпромторга России. Ведомство ведет работу по переходу к более гибкому и таргетированному подходу в части оказания поддержки. Планируется исключение части кодов ТН ВЭД ЕАЭС из периметра господдержки: они затронут только высокомаржинальные группы товаров», — сказали в министерстве.
Подчеркнуто, что нововведение не затронет важнейших экспортно ориентированных отраслей, в частности машиностроение, фармацевтику и лесопромышленность. Объем финансирования транспортных субсидий на экспорт в 2024 году составит 17,76 млрд руб., в 2023 году он составил 25,5 млрд руб.
Субсидии на покрытие части логистических затрат выделяются через «Российский экспортный центр». По действующим правилам на машиностроение выделяется 40% совокупного объема субсидий, 30% — на лесопромышленность, металлургию, удобрения, 30% — на фармацевтическую, химическую и остальные промотрасли.