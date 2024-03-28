Минфин разрешил прямые сделки на бирже в рамках закупок госкомпаний

«Мы совсем недавно получили от Министерства финансов письмо о том, что закон 223-ФЗ, то есть закупки госкомпаний, не нуждается ни в каких правках. Прямо сейчас можно по 223-ФЗ выходить на биржу и торговать. Соответственно, это еще один дополнительный канал нашего выхода к госресурсам, к госкомпаниям для того, чтобы осуществлять закупки», — сказал он.
«РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу Минфина.
Артемьев проиллюстрировал на примере, что для нефтебазы, находящейся в большом российском областном центре, было бы выгоднее закупать товар прямо на бирже, без «тройной и четверной» системы перепродажи и по понятным рыночным ценам.
Глава СПбМТСБ уверен, что если госкомпании в рамках 223-ФЗ хотят сэкономить деньги, то им нужно покупать «на первой руке». «Если они этого не делают, то, во-первых, им закладывают неустановленные риски в контракты, которые они проводят по 223-ФЗ, допустим, по конкурсным аукционам. Потом еще могут быть сбои по поставке — у них нет клиринга, а у нас [есть] контроль исполнения сделок на бирже и ряд [других] преимуществ. Самое главное, что они дешевле просто получат», — подвел итог Артемьев.
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, также присутствовавший на форуме, отметил, что такой способ закупок на бирже — это «абсолютно естественно». По его словам, для проведения таких сделок не нужно менять нормативные акты.
В свою очередь заместитель министра энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников предложил внести поправки в законодательство и обязать госсектор закупать сырьевые товары на бирже в приоритетном порядке, если они торгуются на площадке.
«У нас есть обязанность у производителей продавать на бирже, есть возможность у покупателей покупать. Но хотя бы в государственном сегменте давайте сделаем первый шаг и сделаем обязанность госсектора, чтобы он в первую очередь приходил на биржу за товаром. И если он там его не нашел, а такое может быть, то тогда он шел в другую историю», — сказал Сергей Мочальников, подчеркнув, что это может дать существенную экономию для федерального бюджета.
По 223‑ФЗ закупки проводят организации, в уставном капитале которых есть доля государства в размере 50% и больше; естественные монополии (например, РЖД, «Газпром», Почта России, «Транснефть»); предприятия регулируемых видов деятельности (нефтедобыча, лесозаготовки, энергетика, водоснабжение); бюджетные учреждения, если они закупают товары и услуги на средства грантов, субподряда, на собственные средства, а также различные ФГУП из правительственного списка.
СПбМТСБ (SPIMEX) организует биржевые торги на товарных рынках, в том числе и на рынке нефтепродуктов. Биржа была создана в мае 2008 года. Это крупнейшая товарная биржа России, через нее осуществляется 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями в стране. Кроме того, на бирже торгуются энергетический уголь, продукция нефтегазохимического рынка и сахар. Всего в линейку СПбМТСБ входит более 4 тыс. инструментов товарного и срочного рынков. По итогам 2023 года в секциях СПбМТСБ зарегистрировано более 6300 организаций — участников торгов и их клиентов.