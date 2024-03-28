Минфин разрешил прямые сделки на бирже в рамках закупок госкомпаний

«У нас есть обязанность у производителей продавать на бирже, есть возможность у покупателей покупать. Но хотя бы в государственном сегменте давайте сделаем первый шаг и сделаем обязанность госсектора, чтобы он в первую очередь приходил на биржу за товаром. И если он там его не нашел, а такое может быть, то тогда он шел в другую историю», — сказал Сергей Мочальников, подчеркнув, что это может дать существенную экономию для федерального бюджета.