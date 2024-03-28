Минфин и АЛРОСА заключили соглашение о выкупе алмазов в 2024 году

Сумма этой сделки не уточняется. Гохран действует в рамках бюджетного лимита на покупку драгметаллов и драгкамней, который на 2024 год составляет 51,5 млрд рублей. Как отмечает источник «Интерфакса», ранее Гохран ежегодно покупал алмазное сырье на $100−200 млн, сейчас сделки будут заключены на больший объем. При этом, по его словам, речь не идет о масштабной закупке сырья, подобной операции 2009 года. Тогда продажи алмазов остановились на фоне финансово-экономического кризиса, и Гохран выкупил у «АЛРОСА» алмазы на сумму около $1 млрд в качестве антикризисной меры. Как пояснил источник, сейчас это один из инструментов поддержки во время санкций, это позволит «АЛРОСА» частично компенсировать выпадающие доходы.