Минфин и АЛРОСА заключили соглашение о выкупе алмазов в 2024 году

В рамках этого договора Гохран в марте этого года приобрел у «АЛРОСА» первую партию алмазов, включающую весь срез добычи. Предполагается, что подобные сделки будут регулярно проходить в этом году.
Сумма этой сделки не уточняется. Гохран действует в рамках бюджетного лимита на покупку драгметаллов и драгкамней, который на 2024 год составляет 51,5 млрд рублей. Как отмечает источник «Интерфакса», ранее Гохран ежегодно покупал алмазное сырье на $100−200 млн, сейчас сделки будут заключены на больший объем. При этом, по его словам, речь не идет о масштабной закупке сырья, подобной операции 2009 года. Тогда продажи алмазов остановились на фоне финансово-экономического кризиса, и Гохран выкупил у «АЛРОСА» алмазы на сумму около $1 млрд в качестве антикризисной меры. Как пояснил источник, сейчас это один из инструментов поддержки во время санкций, это позволит «АЛРОСА» частично компенсировать выпадающие доходы.
Осенью 2022 года тогдашний глава АЛРОСА Сергей Иванов говорил, что компания не ведет переговоры с Гохраном по сделке о покупке алмазов, хотя такая сделка «могла бы гарантировать загрузку производственных мощностей и определенное содействие финансовым результатам компании на фоне санкций со стороны США, которые затруднили сбыт алмазного сырья». «Если вдруг понадобится, я думаю, государство с удовольствием посмотрит [на целесообразность этой сделки по покупке алмазов], — заявил тогда Иванов “Интерфаксу”, добавив, что “Алроса” не планирует снижать цену своей продукции для ее реализации.
ЕС ввел ограничения в отношении алмазов из России 18 декабря 2023 года. Санкции предполагают введение прямого запрета на ввоз алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами с 1 января 2024 года и косвенного, из третьих стран, с 1 марта 2024 года. Власти ЕС надеются, что данные меры «лишат Россию» дохода, оцениваемого в 4 млрд евро в год. С 1 сентября 2024 года запрет будет распространен на бриллианты, выращенные в лаборатории, ювелирные изделия и часы с бриллиантами. Решение Евросоюза поддержали страны «Большой семерки» (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония).
АЛРОСА — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Основными направлениями деятельности являются геологоразведка, добыча и продажа алмазов, производство бриллиантов. Добывающие активы АЛРОСА расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. В начале января 2024 года Евросоюз ввел санкции против компании и его генерального директора Павла Маринычева.