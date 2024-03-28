Минэнерго заявило о росте биржевых торгов углем

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Объем биржевых торгов углем в 2024 году существенно вырос и составил половину с начала их запуска в феврале 2023 года, власти намерены расширить перечень торгуемых марок, заявил замглавы Минэнерго Сергей Мочальников.
«Прошел год с начала торгов — всего две марки торгуются, наторговали 500 тыс. тонн. Вроде бы немного, но из 500 тыс. тонн за два месяца 2024 года — ровно половина. Динамика исключительно положительная, и совместно с биржей и ФАС мы будем расширять перечень предоставления услуг и торговых марок», — сказал он на форуме «Биржевой товарный рынок».
«Точно уголь будет, будем расширять максимально возможно», — добавил Мочальников.
По словам замминистра, также в 2024 году выросли продажи на бирже газа и нефтепродуктов.
Первые сделки по биржевой торговле углем были заключены 10 февраля 2023 года.
В течение первого года биржевой торговли было реализовано 349 тыс. тонн продукции, сообщала ФАС.