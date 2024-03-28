Минэнерго заявило о росте биржевых торгов углем

«Прошел год с начала торгов — всего две марки торгуются, наторговали 500 тыс. тонн. Вроде бы немного, но из 500 тыс. тонн за два месяца 2024 года — ровно половина. Динамика исключительно положительная, и совместно с биржей и ФАС мы будем расширять перечень предоставления услуг и торговых марок», — сказал он на форуме «Биржевой товарный рынок».