Книга заявок в рамках IPO «Европлана» переподписана в четыре раза

Книга заявок в рамках IPO лизинговой компании «Европлан» за день до ее закрытия уже переподписана в четыре раза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Причем книга переподписана по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона в 835−875 рублей за акцию, отмечают собеседники издания.
«Сбор заявок шел довольно бойко, уже по итогам первого дня книга была полностью покрыта, а к закрытию вторника переподписана более чем втрое», — говорит один из источников. По словам другого источника издания, участвующего в размещении, организаторы ориентируют инвесторов на «пять книг». Собеседники делают вывод, что размещение акций «Европлана» может пройти по цене 875 рублей за бумагу, что соответствует капитализации всей компании в 105 млрд рублей.
Повышенный интерес к акциям лизинговой компании проявляют институциональные инвесторы. Как минимум четверо портфельных менеджеров заявили изданию, что планируют участвовать в размещении и некоторые из них уже выставили заявки.
Как отмечает издание, поскольку единственный акционер компании, инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй», продает до 15 млн акций, то объем размещения превысит 13 млрд руб. По этому показателю оно может быть не только самым крупным с начала года, но и войти в тройку крупнейших с 2021 года. Завершившиеся в этом году размещения были существенно меньше — «Каршеринг Руссия» (4,2 млрд рублей), «Диасофт» (4,14 млрд рублей), «Алкогольная группа “Кристалл”» (1,15 млрд рублей). В прошлом году Совкомбанк привлек 11,5 млрд рублей, «Евротранс» — 13,5 млрд рублей.
ЛК «Европлан» (полностью принадлежит холдингу «ЭсЭфАй») объявила о намерении провести первичное публичное предложение своих обыкновенных акций 19 марта. Компания перед открытие книги сообщила, что в результате раннего маркетинга уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения. Заявки на участие в размещении принимаются с 22 марта по 28 марта 2024 года. Старт торгов на Московской бирже ожидается 29 марта. Акции включены в первый уровень листинга.
«Европлан» — одна из крупнейших российских автолизинговых компаний, которая оказывает полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Согласно данным «Эксперт РА», по итогам 2023 года ЛК заняла шестое место среди российских лизингодателей по объему нового бизнеса без учёта НДС (200,4 млрд рублей). За прошлый год ЛК «Европлан» заработала 14,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 37,7% больше, чем годом ранее. Своему акционеру — холдингу «ЭсЭфАй» — она за то же время выплатила 5,8 млрд рублей дивидендов.
«ЭсЭфАй» был создан семьей российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Помимо 100-процентной доли в ЛК «Европлан», в него входит 49% страховой компании ВСК, а также 10,4% ритейлера «М. Видео» и 11,2% нефтяной компании (НК) «Русснефть». Последние два актива торгуются на бирже. О том, что холдинг может в перспективе нескольких лет вывести и ВСК на биржу, рассказывали в конце прошлого года источники Frank Media.