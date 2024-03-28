Книга заявок в рамках IPO «Европлана» переподписана в четыре раза

Как отмечает издание, поскольку единственный акционер компании, инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй», продает до 15 млн акций, то объем размещения превысит 13 млрд руб. По этому показателю оно может быть не только самым крупным с начала года, но и войти в тройку крупнейших с 2021 года. Завершившиеся в этом году размещения были существенно меньше — «Каршеринг Руссия» (4,2 млрд рублей), «Диасофт» (4,14 млрд рублей), «Алкогольная группа “Кристалл”» (1,15 млрд рублей). В прошлом году Совкомбанк привлек 11,5 млрд рублей, «Евротранс» — 13,5 млрд рублей.