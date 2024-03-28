JPMorgan предупредил об угрозе внезапного обвала рынка акций США

Кроме того, если посмотреть на недавнюю историю, за скачком цен популярных акций, таких как «великолепная семерка», обычно следует коррекция, указал эксперт банка. В «великолепную семерку» входят Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, NVIDIA, Tesla и Meta (признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России). Такая коррекция происходила трижды после мирового финансового кризиса, сообщил эксперт JPMorgan. Он указал на падение акций Tesla на 27% и Apple на 10% в этом году после сильного роста в 2023 году как на примеры того, что должно произойти.