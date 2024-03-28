JPMorgan предупредил об угрозе внезапного обвала рынка акций США

В JPMorgan призвали клиентов рассмотреть возможность диверсификации собственных активов и задуматься об управлении рисками в портфелях. Кроме того, аналитики напомнили о том, что чрезмерная концентрация инвесторов в наиболее успешных акциях повышает риск неминуемой коррекции рынка и начаться она может совершенно неожиданно.
Первый квартал 2024 года для американского рынка акций оказался достаточно позитивным, индекс S&P 500 вырос больше чем на 10%. По итогам торгов в среду, 27 марта, индекс закрылся ростом на 0,86% — на отметке 5248,49 пункта.
Индекс S&P 500 растет пятый месяц подряд, поскольку корпоративные доходы остаются высокими, оптимизм в отношении искусственного интеллекта продолжает расти, экономика США устойчива, а ФРС сигнализирует о своей готовности снизить процентные ставки в этом году, сообщило издание.
Однако, по мнению аналитика JPMorgan, поводы для тревоги сохраняются. В ценах акций уже учтено множество положительных факторов, начиная с доходов корпораций и ожиданий возможного снижения ставок ФРС и заканчивая даже потенциальной победой на выборах бывшего президента США Дональда Трампа, что, по мнению эксперта, будет рассматриваться как позитив для фондового рынка.
Более того, нет никаких стимулов для неожиданного роста, кроме акций NVIDIA и перспектив инноваций в сфере искусственного интеллекта. Этот источник позитива становится все более ограниченным, а с другой стороны, появляется все больше рисков, на которые рынок пока не обращает внимания.
Кроме того, если посмотреть на недавнюю историю, за скачком цен популярных акций, таких как «великолепная семерка», обычно следует коррекция, указал эксперт банка. В «великолепную семерку» входят Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, NVIDIA, Tesla и Meta (признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России). Такая коррекция происходила трижды после мирового финансового кризиса, сообщил эксперт JPMorgan. Он указал на падение акций Tesla на 27% и Apple на 10% в этом году после сильного роста в 2023 году как на примеры того, что должно произойти.
Стратеги JPMorgan дают одни из самых негативных прогнозов на Уолл-стрит в этом году. Большинство аналитиков повышает прогнозы по акциям США, а американский фондовый рынок в последнее время постоянно обновляет максимумы. Однако в JPMorgan по-прежнему пессимистично настроены в отношении продолжения роста. Среди крупных банков Уолл-стрит компания прогнозирует самый низкий целевой показатель S&P 500 на конец года — 4200 пунктов. Это означает падение почти на 20% по сравнению с уровнем среды, 27 марта.