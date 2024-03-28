Индия нарастила закупки российских алмазов до максимума с прошлого года

Сильнее всего экспорт алмазов в Индию в начале года нарастила Канада — она поставила их на 71 миллион долларов, при этом год назад объем продаж составлял лишь 190 тысяч долларов. В 27 раз увеличила экспорт Швейцария (27 миллионов долларов), а в 19 раз — Британия (4 миллиона долларов).