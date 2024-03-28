Индия нарастила закупки российских алмазов до максимума с прошлого года

Главным источником алмазов для Индии в январе оставались ОАЭ — импорт оттуда вырос в 1,5 раза, до 772 миллионов долларов. На втором месте были США, при этом индийский импорт из страны снизился в 1,4 раза — до 194 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает Бельгия с поставками на 138 миллионов долларов против 169 миллионов годом ранее.
Четвертым стал Гонконг, который увеличил экспорт в Индию в 1,7 раза — до 137 миллионов долларов. Пятой осталась Россия.
Сильнее всего экспорт алмазов в Индию в начале года нарастила Канада — она поставила их на 71 миллион долларов, при этом год назад объем продаж составлял лишь 190 тысяч долларов. В 27 раз увеличила экспорт Швейцария (27 миллионов долларов), а в 19 раз — Британия (4 миллиона долларов).