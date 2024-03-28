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Индия нарастила закупки российских алмазов до максимума с прошлого года

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Индия в первом месяце текущего года нарастила закупки российских алмазов до максимума с сентября прошлого года в 79 миллионов долларов, в годовом выражении рост составил 28%, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. В сентябре импорт алмазов из России достигал 112 миллионов долларов.

Источник: Reuters

Главным источником алмазов для Индии в январе оставались ОАЭ — импорт оттуда вырос в 1,5 раза, до 772 миллионов долларов. На втором месте были США, при этом индийский импорт из страны снизился в 1,4 раза — до 194 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает Бельгия с поставками на 138 миллионов долларов против 169 миллионов годом ранее.

Четвертым стал Гонконг, который увеличил экспорт в Индию в 1,7 раза — до 137 миллионов долларов. Пятой осталась Россия.

Сильнее всего экспорт алмазов в Индию в начале года нарастила Канада — она поставила их на 71 миллион долларов, при этом год назад объем продаж составлял лишь 190 тысяч долларов. В 27 раз увеличила экспорт Швейцария (27 миллионов долларов), а в 19 раз — Британия (4 миллиона долларов).