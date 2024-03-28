Индекс СПбМТСБ для расчета нефтяных налогов может заработать с 2025 года

Артемьев рассказал, что дальше методика расчета индикатора будет дорабатываться в течение 2024 года экспертным советом, состоящим из нефтяных компаний и представителей органов власти. Затем методика будет утверждена с Центральным банком, а потом опубликована. «Она будет доступна для всех. Все могут убедиться в том, что мы все делаем правильно, или высказать критические замечания», — добавил он.