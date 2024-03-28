Индекс СПбМТСБ для расчета нефтяных налогов может заработать с 2025 года

«Есть все основания полагать, что с 1 января все заработает. Процесс проходит в пределах поручения президента об импортозамещении индикаторов. Методика [расчета этого индикатора] прошла соответствующее обсуждение и с Минфином, и с Минэком», — сказал он.
Артемьев рассказал, что дальше методика расчета индикатора будет дорабатываться в течение 2024 года экспертным советом, состоящим из нефтяных компаний и представителей органов власти. Затем методика будет утверждена с Центральным банком, а потом опубликована. «Она будет доступна для всех. Все могут убедиться в том, что мы все делаем правильно, или высказать критические замечания», — добавил он.
Глава СПбМТСБ отметил, что индикатор будет рассчитываться только для нефти марки Urals на базисе FOB (Free on Board — стоимость нефти до погрузки, не учитывает затраты на перевозку и страхование). При этом при расчете индикатора не будут учитываться сделки с аффилированным лицами, которые, по словам Артемьева, составляют не менее 20% от внебиржевых экспортных сделок, данные по которым видит биржа.
О котировках Urals для расчета налогов.
Россия при расчете нефтяных налогов применяет максимальную имеющуюся котировку нефти, выбирая из следующих вариантов: дисконт к Brent или котировка в российских портах, увеличенная на стоимость транспортировки до Европы.
В 2023 году была одобрена поправка в Налоговый кодекс, согласной которой Россия должна была перейти на российский внебиржевой индекс СПбМТСБ при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года.
Однако затем начало использования индикатора СПбМТСБ было сдвинуто на 2025 год.