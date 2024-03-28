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Индекс СПбМТСБ для расчета нефтяных налогов может заработать с 2025 года

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Индикатор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) для цен на нефть, который будет использоваться в том числе для расчета нефтяных налогов, может заработать с 1 января 2025 года. Об этом сообщил президент торговой площадки Игорь Артемьев в интервью РБК.

Источник: Reuters

«Есть все основания полагать, что с 1 января все заработает. Процесс проходит в пределах поручения президента об импортозамещении индикаторов. Методика [расчета этого индикатора] прошла соответствующее обсуждение и с Минфином, и с Минэком», — сказал он.

Артемьев рассказал, что дальше методика расчета индикатора будет дорабатываться в течение 2024 года экспертным советом, состоящим из нефтяных компаний и представителей органов власти. Затем методика будет утверждена с Центральным банком, а потом опубликована. «Она будет доступна для всех. Все могут убедиться в том, что мы все делаем правильно, или высказать критические замечания», — добавил он.

Глава СПбМТСБ отметил, что индикатор будет рассчитываться только для нефти марки Urals на базисе FOB (Free on Board — стоимость нефти до погрузки, не учитывает затраты на перевозку и страхование). При этом при расчете индикатора не будут учитываться сделки с аффилированным лицами, которые, по словам Артемьева, составляют не менее 20% от внебиржевых экспортных сделок, данные по которым видит биржа.

О котировках Urals для расчета налогов.

Россия при расчете нефтяных налогов применяет максимальную имеющуюся котировку нефти, выбирая из следующих вариантов: дисконт к Brent или котировка в российских портах, увеличенная на стоимость транспортировки до Европы.

В 2023 году была одобрена поправка в Налоговый кодекс, согласной которой Россия должна была перейти на российский внебиржевой индекс СПбМТСБ при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года.

Однако затем начало использования индикатора СПбМТСБ было сдвинуто на 2025 год.