Гохран будет закупать алмазы у «Алросы» на регулярной основе

«Предварительная договоренность о возможности выкупа была достигнута в декабре, первая закупка была проведена в марте. Конкретные суммы и объемы не будут озвучены по причине действующих в отношении “Алроса” санкционных ограничений. Закупки будут осуществляться на регулярной основе. Возможность увеличения лимитов рассматривается», — говорится в сообщении.
В дальнейшем выкупленные Гохраном алмазы планируется реализовать, конкретные сроки будут зависеть от текущей рыночной конъюнктуры, уточнили в министерстве.
В декабре 2023 года страны Группы семи (G7) объявили о введении ограничений на импорт добытых или обработанных в России алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта ограничения вступили в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах. Лидеры стран G7 договорились создать до 1 сентября 2024 года «надежный механизм» проверки и сертификации необработанных алмазов внутри G7. Соответствующие ограничения на импорт российских алмазов также ввели страны ЕС.
Позднее Минфин США также сообщил, что американские власти запретят ввоз в Соединенные Штаты непромышленных алмазов из России массой 1 карат и более с 1 марта текущего года вне зависимости от того, были ли такие алмазы переработаны в другую продукцию за пределами РФ.