Гохран будет закупать алмазы у «Алросы» на регулярной основе

В декабре 2023 года страны Группы семи (G7) объявили о введении ограничений на импорт добытых или обработанных в России алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта ограничения вступили в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах. Лидеры стран G7 договорились создать до 1 сентября 2024 года «надежный механизм» проверки и сертификации необработанных алмазов внутри G7. Соответствующие ограничения на импорт российских алмазов также ввели страны ЕС.