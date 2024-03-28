Глава BlackRock предупредил о потерянном десятилетии в США из-за долгов

По его словам, госдолг США растет со скорость $1 трлн примерно в 100 дней, что оказывает негативное влияние на потребительские цены. Этим Финк объяснил рекордно высокий уровень цен на золото и биткоин, которые, по его словам, считаются «средствами защиты от инфляции». Он добавил, что власти не могут всегда полагаться на покрытие бюджетного дефицита инвесторами.