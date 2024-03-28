Эксперт назвал самую выгодную валюту для сбережений в 2024 году

По его мнению, большая популярность рублевых вкладов у населения в первую очередь связана с повышенными процентыми ставками. Банки продолжают предлагать варианты с доходностью до 16,5−17,0% в рамках специальных акций. Это выше значения ключевой ставки (16% годовых — прим.ред.).
Учитывая надежность вкладов по сравнению с рисковыми активами и гарантии страхования, депозиты в рублях становятся инструментом не только сбережения денег от инфляции, но и в качестве инвестактива.
В случае, если Банк России начнет смягчать ДКП и ключевую ставку, проценты по вкладам начнут понижаться.
«Во II полугодии диапазон максимальных ставок по банковским вкладам может сократиться до 12,0−14,0%, достигнув к декабрю 12,0%», — прогнозирует он.
«Что касается т.н. токсичных валют, то банковские вклады в долларах и евро сегодня предполагают околонулевую доходность вследствие валютных ограничений. При этом предпосылок для падения курса рубля не наблюдается», — добавил Вадим Шамин.
Выходит, что практического смысла открывать вклады в евро и долларах под низкий процент не так много.
Что касается вкладов в «экзотических» валютах дружественных стран, но они не пользуются большим спросом. В первую очередь из-за низкой доходности (ставки, как правило, околонулевые), а также определенной степени недоверия к относительно новому продукту.
«Юань остается единственной иностранной валютой, доступной для открытия вкладов в российских банках под более или менее привлекательный процент. Это связано с повышением в I квартале 2024 года доходности по вкладам в юанях — до 4,7−5,0% годовых. Минимальная сумма вложений также за последнее время значительно снизилась: сегодня на рынке можно найти варианты даже от 100 юаней», — отметил он.
Однако стоит помнить, что юань тоже может быть очень волатилен к рублю. Однако с учетом роста доходности и опять же в целях диверсификации вложений депозиты в юанях становятся довольно интересным вариантом.
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