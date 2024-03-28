Эксперт назвал самую выгодную валюту для сбережений в 2024 году

«Юань остается единственной иностранной валютой, доступной для открытия вкладов в российских банках под более или менее привлекательный процент. Это связано с повышением в I квартале 2024 года доходности по вкладам в юанях — до 4,7−5,0% годовых. Минимальная сумма вложений также за последнее время значительно снизилась: сегодня на рынке можно найти варианты даже от 100 юаней», — отметил он.