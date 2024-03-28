Экономическая активность превысила уровень до спецоперации

Индекс базовых видов экономической деятельности (ВЭД) учитывает основные индикаторы выпуска в базовых сферах (сельское хозяйство, торговля, строительство). На январь 2024-го этот показатель вырос на 2% по сравнению со значением, зафиксированным до начала спецоперации на Украине (январь 2022-го). Годовой же прирост составил 5%.
Значительное влияние на показатели оказали введенные против России санкции. СВО потребовала мобилизации всех ресурсов, отметил профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Валерий Хоружий.
Восстановление промышленного выпуска в первую очередь связано со структурной перестройкой экономики и расширением оборонно-промышленного комплекса, сказал член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Рост промышленности c учетом импортозамещения еще на протяжении многих лет будет положительно влиять на экономику, а повышение зарплат станет стимулировать розничную торговлю, уверен научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Константин Тузов.
Затормозить развитие экономики могут высокая ключевая ставка и низкий уровень мировых цен на углеводородное сырье, предупредил Валерий Хоружий.
Экономика России по итогам 2023 года, согласно оценке Росстата, выросла на 3,6%.