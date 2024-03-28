«Дом.РФ» могут приватизировать через IPO на Мосбирже

Однако, с его слов, прибыльность группы во многом формируется за счет госсубсидий на льготную ипотеку, то есть во многом это искусственный показатель. Впрочем, возможно, у руководства есть мысли о смене бизнес-модели в расчете на более низкую ставку, рассуждает эксперт. ROE «Дом.РФ» составляет около 16% и мультипликатор P/B (соотношение цены и балансовой стоимости) может составить 1−1,2, оценил инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Объем размещения может составить 10−15 млрд рублей, если оно состоится, ожидает он.