«Дом.РФ» могут приватизировать через IPO на Мосбирже

Приватизация финансового института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» может пройти в формате IPO на Московской бирже, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Предположительно размещение акций института на бирже может состояться в 2025 году.
Источники, близкие к «Дом.РФ», знают, что инициативу по проведению IPO гендиректор общества Виталий Мутко продвигает еще с середины прошлого года. Публично о том, что «Дом.РФ» может выйти на рынок капитала, он намекал в еще 2021 году.
«Тема обсуждается, но пока не согласованы условия. Главный вопрос — сохранение статуса PSE», — уточнил собеседник «Ведомостей». Статус PSE — статус публичной компании, контрольным пакетом акций которой владеет государство.
По словам близкого к обществу источника, подготовкой к выходу на IPO занимается рабочая группа, отвечающая за связи с инвесторами в компании. При этом о полноценной приватизации речи не идет: контрольный пакет в любом случае будет сохранен за государством, это является принципиальным условием.
Один из источников, близких к правительству, уточнил, что рассматривался вариант продажи доли в размере вклада в капитал «Дом.РФ» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В марте 2022 года кабмин одобрил взнос в размере 50 млрд рублей или 36% акций компании.
В частности, при IPO «Дом.РФ» предполагалось, что часть средств может вернуться в ликвидную составляющую фонда, подчеркнул источник.
В пресс-службе «Дом.РФ» не опровергли ведущуюся работу над продажей доли в обществе. Тему развития рынка акционерного капитала поднимал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, напомнил представитель «Дом.РФ».
«Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП», — говорил Владимир Путин в своем обращении 29 февраля.
Чистая прибыль «Дом.РФ» за 2023 год составила 47 млрд рублей, в 2022 году была равна 30 млрд рублей, следует из отчетности компании. Активы группы превысили 4 трлн рублей. Представитель «Дом.РФ» уточнил, что чистая прибыль общества стабильно растет, кроме того, компания регулярно распределяет дивиденды: за пять лет в бюджет перечислено более 75 млрд рублей выплат из чистой прибыли.
«Для достижения стоящих перед группой целей мы рассматриваем различные варианты привлечения финансирования, выбирая наиболее полно отвечающие интересам компании. Как только будет выбран оптимальный сценарий, о принятых решениях мы сообщим дополнительно», — пояснили в «Дом.РФ».
«Дом.РФ» выступает единым оператором льготных программ в жилищной сфере, то есть распределяет господдержку на ипотеку и строительство по уполномоченным банкам и по застройщикам. Кроме того, институт выдает ипотеку самостоятельно, так как крупнейшим активом группы является одноименный банк. Исходя из чистой прибыли последних лет, капитализацию «Дом.РФ» можно было оценить в 300−450 млрд рублей, спрогнозировал исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.
Однако, с его слов, прибыльность группы во многом формируется за счет госсубсидий на льготную ипотеку, то есть во многом это искусственный показатель. Впрочем, возможно, у руководства есть мысли о смене бизнес-модели в расчете на более низкую ставку, рассуждает эксперт. ROE «Дом.РФ» составляет около 16% и мультипликатор P/B (соотношение цены и балансовой стоимости) может составить 1−1,2, оценил инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Объем размещения может составить 10−15 млрд рублей, если оно состоится, ожидает он.