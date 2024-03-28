Crocus Group может предоставить в залог Газпромбанку дополнительные активы

Crocus Group может передать в залог Газпромбанку дополнительные активы после теракта в «Крокус сити холле», допустил бывший первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». Алагаров также подтвердил, что «Крокус Сити Холл» находится в залоге ГПБ. Из его слов следует, что группа может передать другие активы для компенсации падения залоговой стоимости из-за почти полностью сгоревшего здания. Он также добавил, что в настоящее время меньше чем за $150 млн невозможно построить такой же зал как «Крокус Сити Холл».
«Крокус Сити Холл», который пострадал от теракта 22 марта, находился в залоге по кредиту, взятому в Газпромбанке, следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), на которые ссылается РБК. Здание концертного зала оказалось обеспечением долга в 100 млрд рублей. Также на срок более 10 лет у Газпромбанка в залоге находятся товарные знаки Crocus Hall, «Крокус Экспо», «Крокус Сити Молл», «Аквариум Отель», Vegas City Hall и другие.
«Крокус Сити Холл» был застрахован в «Ингосстрахе». Однако, как сообщил источник РБК, сумма страхования могла быть значительно ниже размера ущерба. Источник оценил его в 10 млрд рблей. «Ингосстрах» пообещал выполнить все обязательства по договору.
По последним данным, в результате теракта погибли 143 человека, 182 пострадали, из них более 70 сейчас находятся в больницах. В пожаре полностью выгорело помещение зала, его крыша обрушилась.