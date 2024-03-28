Crocus Group может предоставить в залог Газпромбанку дополнительные активы

Crocus Group может передать в залог Газпромбанку дополнительные активы после теракта в «Крокус сити холле», допустил бывший первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». Алагаров также подтвердил, что «Крокус Сити Холл» находится в залоге ГПБ. Из его слов следует, что группа может передать другие активы для компенсации падения залоговой стоимости из-за почти полностью сгоревшего здания. Он также добавил, что в настоящее время меньше чем за $150 млн невозможно построить такой же зал как «Крокус Сити Холл».