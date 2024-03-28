CNBC назвал Trump Media и Reddit новыми акциями-мемами

Телеканал CNBC назвал бумаги компаний Trump Media & Technology Group (TMTG) и Reddit новыми акциями-мемами. Обе эти компании, как и GameStop, популярны среди частных инвесторов. При этом с момента выхода на биржу акции Reddit и Trump Media & Technology Group уже значительно подорожали вопреки слабым финансовым показателям.
«Мемными» называют акции, котировки которых целенаправленно разгоняются частными инвесторами вне привязки к фундаментальным показателям бизнеса. В 2021 году пользователи форума Reddit разогнали стоимость акций сети магазинов видеоигр GameStop, сети кинотеатров AMC и ряда других компаний. Так они хотели «наказать» крупные хедж-фонды, которые ставили на то, что акции компаний подешевеют. Разгон котировок привел к так называемому шорт-сквизу — ситуации, в которой инвесторы, поставившие на снижение котировок и открывшие короткие позиции, вынуждены покупать бумаги, цены на которые вопреки их ожиданиям начали расти. Такая ситуация еще больше разгоняла «мемные» акции, которые дорожали на сотни процентов.
Акции TMTG начали торговаться на бирже NASDAQ 26 марта 2024 года, после слияния с Digital World Acquisition Corp. К закрытию торгов 27 марта бумаги компании подорожали на 14,19%, до $66,22. В итоге капитализация TMTG составила около $9 млрд, при этом за девять месяцев прошлого года компания получила убыток $49 млн при выручке в $3,3 млн.
Акции Reddit начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже на несколько дней раньше (21 марта), а цена первоначально составляла $34. В первый день торгов котировки компании в моменте взлетели на 70%. И хотя потом акции растеряли часть роста, сейчас они стоят примерно в полтора раза дороже цены IPO. CNBC обращает внимание, что капитализация Reddit превысила $9 млрд, хотя по итогам 2023 года компания сообщила о чистом убытке в размере $91 млн (годом раньше — $159 млн). Выручка Reddit за 2023 года составила $804 млн (годом раньше — $667 млн).
CNBC напомнил, как менялась стоимость другой мемной акции — GameStop. В январе 2021 года котировки компании взлетели на 1625% — за месяц цена акций поднялась с $18,8 до $325. Однако с середины 2021 года бумаги компании начали постепенно падать и сейчас торгуются вблизи отметки $13 за акцию. Таким образом, почти каждый человек, купивший бумаги GameStop за последние три года, находится в минусе, резюмирует издание.
Социальная платформа Reddit привлекла к себе внимание инвесторов и аналитиков в начале 2021 года, когда пользователи Reddit объединились в ветке WallStreetBets и искусственно разгоняли котировки мемных акций. Когда же Reddit сама анонсировала IPO, тысячи участников WallStreetBets голосовали за то, чтобы шортить акции социальной платформы.