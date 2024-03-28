CNBC назвал Trump Media и Reddit новыми акциями-мемами

«Мемными» называют акции, котировки которых целенаправленно разгоняются частными инвесторами вне привязки к фундаментальным показателям бизнеса. В 2021 году пользователи форума Reddit разогнали стоимость акций сети магазинов видеоигр GameStop, сети кинотеатров AMC и ряда других компаний. Так они хотели «наказать» крупные хедж-фонды, которые ставили на то, что акции компаний подешевеют. Разгон котировок привел к так называемому шорт-сквизу — ситуации, в которой инвесторы, поставившие на снижение котировок и открывшие короткие позиции, вынуждены покупать бумаги, цены на которые вопреки их ожиданиям начали расти. Такая ситуация еще больше разгоняла «мемные» акции, которые дорожали на сотни процентов.