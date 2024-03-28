ЦБ предупредил о новом способе мошенничества

«Что касается кампании, которая проходит с 1 января по 2 мая 2024 года, то гражданам нужно самостоятельно подать в налоговый орган декларацию о доходах за прошлый год. Речь идет о доходах в том числе от продажи имущества (квартир и домов, земельных участков, транспортного средства), акций, сдачи в аренду имущества и других. Узнать о неуплаченных налогах, а также способах их оплаты можно с помощью сервиса “Личный кабинет налогоплательщика”, — пояснил ЦБ РФ.