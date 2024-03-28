ЦБ предупредил о новом способе мошенничества

«Схема построена на кампании по сдаче налоговых деклараций и представляет угрозу для большого числа людей и индивидуальных предпринимателей. Злоумышленники направляют на электронную почту письма, в которых выдают себя за сотрудников налоговой службы, с требованием представить декларацию по специальной ссылке», — сообщил ЦБ.
Регулятор рекомендует быть бдительными и не реагировать на такие письма: не переходить по ссылкам в сообщении и не предоставлять личную и финансовую информацию.
«Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн», — предупреждает ЦБ РФ.
«Что касается кампании, которая проходит с 1 января по 2 мая 2024 года, то гражданам нужно самостоятельно подать в налоговый орган декларацию о доходах за прошлый год. Речь идет о доходах в том числе от продажи имущества (квартир и домов, земельных участков, транспортного средства), акций, сдачи в аренду имущества и других. Узнать о неуплаченных налогах, а также способах их оплаты можно с помощью сервиса “Личный кабинет налогоплательщика”, — пояснил ЦБ РФ.