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ЦБ предупредил о новом способе мошенничества

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ЦБ РФ предупреждает о мошенниках, выдающих себя за сотрудников Федеральной налоговой службы и требующих декларации, схема несет угрозу для большого числа физлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщил регулятор.

Источник: РИА "Новости"

«Схема построена на кампании по сдаче налоговых деклараций и представляет угрозу для большого числа людей и индивидуальных предпринимателей. Злоумышленники направляют на электронную почту письма, в которых выдают себя за сотрудников налоговой службы, с требованием представить декларацию по специальной ссылке», — сообщил ЦБ.

Регулятор указывает, что при переходе по ссылке потенциальную жертву просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты (ее номер, имя и фамилию владельца карты, трехзначный код на оборотной стороне) якобы для идентификации налогоплательщика. «На самом деле с помощью мошеннического ресурса злоумышленники собирают данные банковской карты для хищения денег у человека, а полученные персональные данные могут использовать для новых случаев обмана жертвы», — подчеркивает ЦБ.

Регулятор рекомендует быть бдительными и не реагировать на такие письма: не переходить по ссылкам в сообщении и не предоставлять личную и финансовую информацию.

«Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн», — предупреждает ЦБ РФ.

«Что касается кампании, которая проходит с 1 января по 2 мая 2024 года, то гражданам нужно самостоятельно подать в налоговый орган декларацию о доходах за прошлый год. Речь идет о доходах в том числе от продажи имущества (квартир и домов, земельных участков, транспортного средства), акций, сдачи в аренду имущества и других. Узнать о неуплаченных налогах, а также способах их оплаты можно с помощью сервиса “Личный кабинет налогоплательщика”, — пояснил ЦБ РФ.