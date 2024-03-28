Бывший завод Volkswagen в Калуге продлевает период простоя

КАЛУГА, 28 марта. /ТАСС/. Простой на заводе ООО «АГР» (AGR Automotive Group, бывший автозавод Volkswagen) в Калуге продлят после 1 апреля. Об этом сообщила в своей группе «ВКонтакте» первичная профсоюзная организация предприятия.
Ранее пресс-служба завода «АГР» сообщала, что период простоя продлен до 31 марта по не зависящим от работодателя причинам для сотрудников, которые не задействованы в подготовке к запуску производства и ряде некоторых других видов работ.
«1 апреля всем сотрудникам, кроме тех, кто находится в командировках, на больничном или привлечен к работе, должны приехать на завод для ознакомления с приказом о следующем периоде простоя, его формой и длительностью, а также с другими нормативными документами», — говорится в сообщении.
Сроки продления простоя на предприятии в профсоюзе пока неизвестны.
В январе губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что бывший завод Volkswagen запустится в первом полугодии 2024 года, все работы для этого сделаны. Автозавод имеет производственную мощность в 225 тыс. автомобилей в год. До весны 2022 года на нем выпускались модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, а также производился бензиновый двигатель в количестве 150 тыс. единиц в год.