Бывший завод Volkswagen в Калуге продлевает период простоя

В январе губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что бывший завод Volkswagen запустится в первом полугодии 2024 года, все работы для этого сделаны. Автозавод имеет производственную мощность в 225 тыс. автомобилей в год. До весны 2022 года на нем выпускались модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, а также производился бензиновый двигатель в количестве 150 тыс. единиц в год.