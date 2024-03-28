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Банки стали чаще выдавать автокредиты на длинные сроки

Через удлинение сроков банки пытаются снизить ежемесячный платеж для заемщика, чтобы он соответствовал ограничениям по долговой нагрузке.

Источник: РИА "Новости"

В автокредитовании выросла доля ссуд на длинные сроки — семь лет и более, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Такие кредиты составляют уже больше половины выданных ссуд на автомобиль в некоторых банках.

Так, в Росбанке за неполные три месяца 2024 года 66% автокредитов было выдано на срок в семь лет и более. Это почти на 20 процентных пунктов (п.п.) больше, чем средний показатель в 2023 году. В «Открытии Авто» сообщили изданию, что одобрили 67% автокредитов на длинные сроки с января по март. В прошлом году их доля составляла 54%. В ВТБ «почти каждый второй» кредит на автомобиль был взят на максимальный срок в семь лет, что на 9 п.п больше, чем годом ранее. В Альфа-банке пятилетние кредиты занимают около четверти всех ссуд.

Тенденция продолжается уже несколько лет. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), средний срок автокредита к началу 2024 года достиг почти шести лет, в 2023 году он составлял пять лет, в начале 2022 года — четыре с половиной года.

Удлинение сроков в последние месяцы могло быть связан с высокой ключевой ставкой (16%), ростом размера кредитов и ужесточением регулирования.

«При увеличении суммы кредита и ставки нагрузка на заемщика растет, поэтому для снижения ежемесячного платежа клиенты выбирают кредиты на более длинные сроки», — объяснил управляющий директор Экспобанка Дмитрий Маслов.

Банкам же это позволяет зафиксировать высокие ставки, отметил Валерий Пивень, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА.