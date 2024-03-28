Банки стали чаще выдавать автокредиты на длинные сроки

Так, в Росбанке за неполные три месяца 2024 года 66% автокредитов было выдано на срок в семь лет и более. Это почти на 20 процентных пунктов (п.п.) больше, чем средний показатель в 2023 году. В «Открытии Авто» сообщили изданию, что одобрили 67% автокредитов на длинные сроки с января по март. В прошлом году их доля составляла 54%. В ВТБ «почти каждый второй» кредит на автомобиль был взят на максимальный срок в семь лет, что на 9 п.п больше, чем годом ранее. В Альфа-банке пятилетние кредиты занимают около четверти всех ссуд.