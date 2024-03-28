Банк России включил «Тинькофф банк» в реестр операторов ЦФА

«Банк России 28 марта 2024 года принял решение о согласовании правил информационной системы АО “Тинькофф банк” по выпуску цифровых финансовых активов и включении АО “Тинькофф банк” в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов», — говорится в сообщении.
Ранее в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА регулятор включил блокчейн-платформу «Атомайз», Сбербанк, финтех-компанию «Лайтхаус», Альфа-банк, ООО «Системы распределенного реестра», «Токены», «Еврофинанс Моснарбанк», СПб-биржу, «Блокчейн хаб» и НКО АО «НРД».