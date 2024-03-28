Артемьев заявил, что необходимости в IPO СПбМТСБ сейчас нет

«Сейчас нет необходимости в выходе на IPO ни в каком виде. У нас есть все ресурсы на реализацию стратегии, что мы разработали, и каждый год мы бьем свои же финансовые рекорды. Мы перешли в период устойчивого развития, и сейчас идет масштабирование эффекта, достигнутого ранее», — сказал он.