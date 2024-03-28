Артемьев заявил, что необходимости в IPO СПбМТСБ сейчас нет

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Вопрос первичного публичного размещений (IPO) Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) сейчас неактуален, необходимости в этом нет ни в каком виде. Об этом сообщил президент торговой площадки Игорь Артемьев в интервью РБК.
Комментируя прежние планы СПбМТСБ представить акционерам позицию по IPO в конце 2023 года, Артемьев рассказал, что биржа не стала этого делать, поскольку после корректировки планов стало понятно, что это неактуально.
«Сейчас нет необходимости в выходе на IPO ни в каком виде. У нас есть все ресурсы на реализацию стратегии, что мы разработали, и каждый год мы бьем свои же финансовые рекорды. Мы перешли в период устойчивого развития, и сейчас идет масштабирование эффекта, достигнутого ранее», — сказал он.
СПбМТСБ организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. Биржа создана в мае 2008 года. Основными акционерами биржи являются «Роснефть» (доля 23%), «Транснефть» (20%), «Газпром нефть» (10%), «Татнефть» (8%) и РЖД (5%).