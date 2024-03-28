Артемьев объявил о планах запустить первые в России торги услугами

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) оценивает возможности для запуска торгов услугами, в первую очередь, транспортных — железнодорожных перевозок и фрахтования. Об этом заявил президент площадки Игорь Артемьев в интервью «РБК Инвестициям». Если это произойдет, СПбМТСБ станет первой в России площадкой, на которой обращаются подобного рода активы. Далее, получив данные об их стоимости, площадка сможет начать рассчитывать индексы на них.
«Мы всерьез собираемся и ищем подходы к тому, чтобы начать торговать логистическими услугами и сформировать индексы логистических услуг, прежде всего железных дорог. Также мы смотрим на возможную стандартизацию и запуск торгов такими услугами, как фрахт и страхование», — рассказал Артемьев.
По его словам, запуск индексов транспортной системы рассматривается в приоритетном порядке, потому что «сегодня важна не только цена товара, но и за сколько он к тебе приедет». «Можно полувагоном ввозить, а можно хоппером. Это же разные тарифы, разные цены. Такую информацию можно будет доставлять до потребителя как раз через наш терминал», — объяснил Игорь Артемьев.
Хоппер — грузовой вагон для перевозки сыпучих грузов (угля, руды, цемента, песка, зерна, торфа, минеральных удобрений, кокса
Полувагон — вагон без крыши и с высокими бортами вместо стен для перевозки для перевозки грузов не требующих защиты от атмосферных осадков.
Для расчета стоимости всей цепочки логистики железнодорожным транспортом биржа готова собирать и верифицировать данные от различных участников рынка. «У РЖД есть локомотивная составляющая, вагонная составляющая не у них. Давайте соединим логистическую локомотивную составляющую с железнодорожными базисами поставок и сделаем калькулятор по прейскуранту 10.01 (тарифы на перевозку грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами. — “РБК Инвестиции”). <…> Возьмем крупнейшие частные компании, которые работают на рынке, и спросим их, не хотят ли они передавать на биржу свои внутренние индексы, верифицируем с ними методику, утвердим у регулятора», — говорит Игорь Артемьев. По его мнению, такие индексы уменьшат вопросы к участникам рынка со стороны Федеральной налоговой службы, которая возможно тоже станет пользоваться методикой, если она будет утверждена ЦБ или экспертным советом биржи.
СПбМТСБ получила предварительное одобрение на торги услугами от Банка России. «Центральный банк сообщил нам о том, что он трактует понятие “товара” применительно к бирже в рамках того определения, которое содержится в Гражданском кодексе. Товар — это товар, работа или услуга», — сообщил Игорь Артемьев. Кроме того, СПбМТСБ планирует обсудить проект с рынком и с российским правительством.
Согласно ст. 455 Гражданского кодекса РФ, товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил, предусмотренных ст. 129 того же кодекса.
Согласно ст. 4 федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», товар — объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.