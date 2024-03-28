Артемьев объявил о планах запустить первые в России торги услугами

Для расчета стоимости всей цепочки логистики железнодорожным транспортом биржа готова собирать и верифицировать данные от различных участников рынка. «У РЖД есть локомотивная составляющая, вагонная составляющая не у них. Давайте соединим логистическую локомотивную составляющую с железнодорожными базисами поставок и сделаем калькулятор по прейскуранту 10.01 (тарифы на перевозку грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами. — “РБК Инвестиции”). <…> Возьмем крупнейшие частные компании, которые работают на рынке, и спросим их, не хотят ли они передавать на биржу свои внутренние индексы, верифицируем с ними методику, утвердим у регулятора», — говорит Игорь Артемьев. По его мнению, такие индексы уменьшат вопросы к участникам рынка со стороны Федеральной налоговой службы, которая возможно тоже станет пользоваться методикой, если она будет утверждена ЦБ или экспертным советом биржи.