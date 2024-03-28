Акции «Магнита» выросли до максимума с конца октября 2017 года

Позитивный настрой инвесторов также может быть связан с обратным выкупом акций ретейлера. В прошлом году «Магнит» купил у иностранных акционеров 30,2 млн своих акций на сумму ₽67 млрд, что составляет около 29,7% от всех выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Эксперты «Газпромбанк Инвестиций» обращают внимание, что выкуп акций позволил компании собрать кворум на собрании акционеров и выбрать совет директоров. В ноябре прошлого года совет директоров ретейлера рекомендовал выплатить по итогам 2022 года дивиденды в размере ₽412,13 на акцию.