Акции «Магнита» выросли до максимума с конца октября 2017 года

Бумаги «Магнита» дорожают четвертый день подряд. С начала недели они прибавили 5,26%. Аналитики «Газпромбанк Инвестиций» ранее называли несколько причин для роста.
Одна из них — низкая база. В мае 2023 года Мосбиржа перевела бумаги «Магнита» из первого в третий уровень котировального списка, в том числе из-за отсутствия на тот момент финансовой отчетности за 2022 год. На этом фоне котировки компании находились под давлением.
Позитивный настрой инвесторов также может быть связан с обратным выкупом акций ретейлера. В прошлом году «Магнит» купил у иностранных акционеров 30,2 млн своих акций на сумму ₽67 млрд, что составляет около 29,7% от всех выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Эксперты «Газпромбанк Инвестиций» обращают внимание, что выкуп акций позволил компании собрать кворум на собрании акционеров и выбрать совет директоров. В ноябре прошлого года совет директоров ретейлера рекомендовал выплатить по итогам 2022 года дивиденды в размере ₽412,13 на акцию.
Помимо этого, бумаги компании дорожают на ожидании финансовой отчетности. По итогам 2023 года эксперты «Газпромбанк Инвестиций» ожидают прибыль около ₽2,57 трлн и чистую прибыль около ₽64 млрд.
«На наш взгляд, компания по итогам прошлого года может распределить на дивиденды полученную прибыль в полном объеме, что составляет ₽883 на одну акцию», — говорится в сообщении брокера. По текущим ценам это дает дивидендную доходность 11,3% на акцию.
В инвестиционном банке «Синара» отмечают, что котировки «Магнита» сейчас справедливо отражают фундаментальную стоимость бумаг. Эксперты также считают, что текущий рост акций связан с выкупом бумаг у иностранных акционеров и, как следствие, решением корпоративных проблем в управлении и возобновлением выплаты дивидендов.