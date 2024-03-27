Замещение Coca-Cola вывело «Добрый» в число самых популярных брендов

Рост продаж и места в рейтинге у бренда «Добрый» связан с переключением производства и покупателей на новые продукты под этой маркой, запущенные вместо официально ушедших с российского рынка напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite, пояснили РБК в NTech. По данным аналитиков, «Добрый» занимает теперь первое место в категории сладких газированных напитков. За год его доля в денежном выражении увеличилась с 2,8 до 25,1%, за счет чего он смог обогнать «Черноголовку» (17,6%) и Cool Cola (6,8%). «Добрый» также лидирует в категории соков, хотя здесь доля марки сократилась с 17,3 до 14,1%. Таким образом, в NTech делают вывод, что рост продаж марки связан именно с переходом потребителей на газированные напитки «Добрый».