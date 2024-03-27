В нынешних IPO участвуют лишь два десятка имен институциональных инвесторов

На стороне покупателей в первичных публичных размещениях (IPO) акций в России сейчас участвует лишь пара десятков имен институциональных инвесторов, при этом крупные заявки готовы делать лишь пять-шесть представителей buy-side, рассказала на организованной «Эксперт РА» стратегической сессии финансового рынка «Год IPO» начальник департамента рынков фондового капитала Газпромбанка (ГПБ) Татьяна Капустина.
«У нас даже в самых хитовых сделках — типа [IPO] группы “Астра” или “Диасофта” — количество участвовавших институционалов — это 20 имен. По-моему, рекорд — это 22 имени. Из них материальны с точки зрения суммы заявки… пять шесть имен», — заявила топ-менеджер. «Институционалов… тех, кто может сделать большие сделки [на IPO], в районе 15 фондов, управляющих», — подтвердил ее слова Артем Клецкин, финансовый директор золотодобытчика «Южуралзолото» (ЮГК), который провел первичное размещение в декабре прошлого года.
«Активно участвуют в IPO чуть больше 20 имен институциональных инверторов», — солидарен источник Frank Media (FM) в одной из компании, рассматривавшей публичное предложение своих акций. Он согласен с Татьяной Капустиной, что «большие заявки на несколько миллиардов рублей могут выставить лишь пять-шесть институционалов». На Московской бирже тоже видят именно столько институциональных инвесторов, участвующих в сделках IPO. «[Названные цифры] действительны, они такие и есть», — подтвердила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына.
Татьяна Капустина называет сложившуюся ситуацию «нездоровой»: «Вроде как спрос есть, но его баланс нездоровый, потому что розница доминирует. А это неправильно, это не функция розничного инвестора заниматься ценообразованием для нового имени». По ее словам, ценообразованием при выходе компании на биржу «должны заниматься институциональные инвесторы». «Исторически розничные инвесторы на западных рынках [занимают] в районе 5−10% [от объема размещения] в подобных сделках. Это — прайс-тейкеры, то есть они никогда не устанавливали цены [на IPO]. Цены устанавливались за счет иституциональных инвесторов», — указал Артем Клецкин.
Сейчас в сделках IPO, где, в частности, участвуют институционалы, цену определяют лишь «две три заявки», отметила Татьяна Капустина. «Мы недавно были на совещании в Минфине, где даже прозвучало слово “картель”, что, мол, несколько институциональных инвесторов занимаются ценообразованием в свою пользу, а розница покупает по объявленной цене», — рассказала она. Таким образом, по ее словам, в рамках размещений происходит «не особенно эффективное» ценообразование, в результате которого некоторые акции за первые несколько дней торгов показывают рост в 80%: «И это не сильно радует эмитенты».
В последних «хороших, хитовых, качественных сделках» IPO спрос начал баналсироваться, отметила Елена Курицына: «Мы видим, что доля институционалов уже [достигла] 50%». «Это, наверное, некий сейчас здоровый баланс, который обеспечивает, с одной стороны, и качественное ценообразование на этапе сделки, и одновременно не создает ситуацию, когда все институционалы собрали свои аллокации и сели в них, и нет никакого вторичного рынка», — добавила она, впрочем, оговорившись, что нужно понаблюдать за ценами акций «на горизонте, наверное, года», чтобы понять, как ведет себя стоимость бумаг, размещенных в рамках IPO, где одну половину размещения выкупали институциональные инвесторы, а другую — частные.
Frank Media направили запрос в Минфин и Банк России.