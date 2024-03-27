В нынешних IPO участвуют лишь два десятка имен институциональных инвесторов

Сейчас в сделках IPO, где, в частности, участвуют институционалы, цену определяют лишь «две три заявки», отметила Татьяна Капустина. «Мы недавно были на совещании в Минфине, где даже прозвучало слово “картель”, что, мол, несколько институциональных инвесторов занимаются ценообразованием в свою пользу, а розница покупает по объявленной цене», — рассказала она. Таким образом, по ее словам, в рамках размещений происходит «не особенно эффективное» ценообразование, в результате которого некоторые акции за первые несколько дней торгов показывают рост в 80%: «И это не сильно радует эмитенты».