В Хабаровском крае намерены вложить более 2 млрд рублей в организацию северного завоза

В Хабаровском крае в районы с ограниченными сроками навигации ежегодно перед зимой поставляют топливо для коммунальной энергетики. Это Охотский округ, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Николаевский, Ульчский районы и район имени Полины Осипенко. Завоз затрагивает жителей более чем 40 поселений региона.
«Весь процесс, касающийся северного завоза в регионе, потребует около 2,1 млрд рублей, эти средства будут направлены на закупку угля, мазута, дизельного топлива, а также на доставку грузов в районы», — сказал Кириченко. Всего будет отправлено порядка 25 тыс. тонн нефтепродуктов и 11 тыс. тонн угля, это на 6,5% больше объема завоза прошлого года. При этом не исключена корректировка объемов в меньшую сторону — в районах могли остаться запасы с предыдущего отопительного сезона, пояснил собеседник агентства. Планируемый к доставке груз позволит обеспечить теплом 51,6 тыс. жителей.
В феврале этого года прошли конкурсы на поставку грузов, в марте — на их перевозку морским, речным, а также автомобильным транспортом. Сейчас идет отбор поставщика угля. Завозить топливо начнут с апреля, завершат завоз до 20 октября.
Закон о завозе.
Сейчас в стране по поручению президента РФ Владимира Путина ведется работа по донастройке механизма северного завоза. В августе 2023 года глава государства подписал закон, создающий правовые и организационные основы северного завоза. В марте российское правительство утвердило положение о федеральной государственной информационной системе мониторинга северного завоза. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ресурс будет вводиться в эксплуатацию поэтапно в течение 2024−2026 годов. Новая система обеспечит централизованное планирование северного завоза и поможет своевременно выявлять риски сбоя поставок тех или иных грузов. Кроме того, она будет способствовать построению оптимальных по продолжительности и стоимости логистических маршрутов доставки товаров.
Как сообщил агентству Кириченко, в Хабаровском крае в этом году сохранятся существующая логистика и механизмы отбора поставщиков грузов в рамках северного завоза. Доставка контролируется региональным министерством жилищно-коммунального хозяйства и оператором поставок топлива компанией «Межрайтопливо».
«Схема может поменяться со следующего года. Планируют вводить единого морского оператора, субъектам предлагается работать с ним, либо оставаться на прежних условиях. Пока нет ясности, как будет выстраиваться работа, какие порты будут задействованы, как будет осуществляться субсидирование перевозок», — сказал Кириченко.
В Хабаровском крае есть свои сложности с доставкой грузов. В некоторых местах выгрузка происходит с танкера сначала на небольшие баржи и затем на берег с учетом приливных волн, поскольку нет причалов. Таким образом разгружают танкеры в селе Чумикан.