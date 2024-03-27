В Хабаровском крае намерены вложить более 2 млрд рублей в организацию северного завоза

«Весь процесс, касающийся северного завоза в регионе, потребует около 2,1 млрд рублей, эти средства будут направлены на закупку угля, мазута, дизельного топлива, а также на доставку грузов в районы», — сказал Кириченко. Всего будет отправлено порядка 25 тыс. тонн нефтепродуктов и 11 тыс. тонн угля, это на 6,5% больше объема завоза прошлого года. При этом не исключена корректировка объемов в меньшую сторону — в районах могли остаться запасы с предыдущего отопительного сезона, пояснил собеседник агентства. Планируемый к доставке груз позволит обеспечить теплом 51,6 тыс. жителей.