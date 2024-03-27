В ЕС согласовали новый компромисс по пошлинам на зерно с Украины

Теперь этот «с трудом достигнутый компромисс» по беспошлинной торговле должны одобрить в Европарламенте, отмечает Bloomberg. По словам источников агентства, знакомых с вопросом, соглашение продляет базовый период для объемов импорта до второй половины 2021 года. Дипломат ЕС рассказал Reuters, что это снижает потолок для введения тарифов на импорт птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда (до этого тарифы вступали в силу при превышении объема ввоза средних уровней 2022 и 2023 годов).