В Алтайском крае на модернизацию центров занятости направят почти 382 млн рублей

«На реализацию мероприятий по повышению эффективности региональной службы занятости из федерального бюджета (с учетом софинансирования из краевого бюджета) предусмотрено 381,6 млн рублей. Соглашение о направлении субсидии подписано между правительством Алтайского края и Федеральной службой по труду и занятости», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что поменяется подход к работе с клиентами. «Ориентир направлен на удовлетворение потребностей граждан и работодателей. Главный итог внешних и внутренних преобразований — повышение эффективности работы службы занятости, максимальная клиентоцентричность, качественное и оперативное решение жизненных и бизнес-ситуаций клиентов», — добавили в ведомстве.
Комплексная модернизация службы занятости края в рамках национального проекта «Демография» запланирована на 2026 год. Пройдет обновление всей сети центров занятости. В числе приоритетов — обновленные офисные пространства, выстраивающиеся по единому образцу, повышение комфортности и доступности услуг и сервисов, в том числе в онлайн-формате.