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В Алтайском крае на модернизацию центров занятости направят почти 382 млн рублей

БАРНАУЛ, 27 марта. /ТАСС/. Центры занятости населения Алтайского края усовершенствуют почти за 382 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления по труду и занятости населения региона.

Источник: Freepik

«На реализацию мероприятий по повышению эффективности региональной службы занятости из федерального бюджета (с учетом софинансирования из краевого бюджета) предусмотрено 381,6 млн рублей. Соглашение о направлении субсидии подписано между правительством Алтайского края и Федеральной службой по труду и занятости», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что поменяется подход к работе с клиентами. «Ориентир направлен на удовлетворение потребностей граждан и работодателей. Главный итог внешних и внутренних преобразований — повышение эффективности работы службы занятости, максимальная клиентоцентричность, качественное и оперативное решение жизненных и бизнес-ситуаций клиентов», — добавили в ведомстве.

Комплексная модернизация службы занятости края в рамках национального проекта «Демография» запланирована на 2026 год. Пройдет обновление всей сети центров занятости. В числе приоритетов — обновленные офисные пространства, выстраивающиеся по единому образцу, повышение комфортности и доступности услуг и сервисов, в том числе в онлайн-формате.