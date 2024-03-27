В Алтайском крае на модернизацию центров занятости направят почти 382 млн рублей

«На реализацию мероприятий по повышению эффективности региональной службы занятости из федерального бюджета (с учетом софинансирования из краевого бюджета) предусмотрено 381,6 млн рублей. Соглашение о направлении субсидии подписано между правительством Алтайского края и Федеральной службой по труду и занятости», — рассказали в пресс-службе.