«Траст» продал часть пакета привилегированных акций «Русснефти»

«Русснефть» в марте выдала гарантию российскому банку за третью сторону по выкупу пакета привилегированных акций на сумму $172 млн долларов. Имя покупателя в отчетности компании не уточнялось. Однако речь шла о выкупе 64 791 173 штук привилегированных акций, такой же пакет находится в собственности у «Траста».
За прошедший 2023 год «Русснефть» увеличила прибыль почти в четыре раза — она достигла 31,79 млрд руб. Выручка компании снизилась на 13,1% и составила 238,83 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 21,7%, до 178,45 млрд руб. «Русснефть» находится на шестом месте в рейтинге крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в стране.
Ранее «Интерфакс» сообщал, что 23,46% уставного капитала российской компании владеет швейцарская Glencore через структуру Rambero Holding. С февраля иностранным компаниям разрешено совершать сделки с акциями «Русснефти», что может помочь выйти швейцарской компании из акционерного капитала.