«Траст» продал часть пакета привилегированных акций «Русснефти»

За прошедший 2023 год «Русснефть» увеличила прибыль почти в четыре раза — она достигла 31,79 млрд руб. Выручка компании снизилась на 13,1% и составила 238,83 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 21,7%, до 178,45 млрд руб. «Русснефть» находится на шестом месте в рейтинге крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в стране.