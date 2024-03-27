Сгоревший «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка

«Залог по кредиту в ряде случаев может не иметь никакого отношения к бизнесу компании-заемщика, а в других случаях — может составлять имущество этой компании и участвовать в генерировании ею прибыли, необходимой для обслуживания кредита, — замечает независимый эксперт Ольга Ульянова. — Во втором случае одной только замены залога недостаточно, ведь страдает сам процесс обслуживания кредита, поскольку именно заложенное и вышедшее из строя имущество позволяло клиенту получать доход для расчетов по кредиту. Это уже гораздо более сложная ситуация, которая скорее всего приведет к классификации кредита в более низкую категорию качества с соответствующим начислением резервов на возможные потери по ссудам».