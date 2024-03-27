С 1 апреля повысят пособия на детей: кто будет получать больше и на сколько

Единое пособие на детей до 17 лет можно увеличить, если за прошлый год у семьи снизился доход. Выплату назначают на 12 месяцев, а через год заявление следует подавать заново. Размер пособия зависит от уровня нуждаемости семьи и составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе. Если доход снизился, то пособие могут увеличить.
Например: годом ранее семья получала выплату в размере 50% от прожиточного минимума, а сейчас условия изменились и доход стал меньше. Это значит, что можно получить помочь в большем размере, например, 75% от прожиточного минимума или 100%.
Так, семья в Москве может рассчитывать при 50% — на 9793 рубля, при 75% — на 14 689,5 рубля, при 100% — на 19 586 рублей, а в Санкт-Петербурге — от 8019,5 до 16 039 рублей.
Региональные повышения. Региональные и муниципальные власти с 1 апреля проиндексируют некоторые пособия на детей.
Так, в Иркутской области сумма указанных пособий в целом возрастет на 7,4%. В том числе ежемесячная выплата соцпособия многодетным семьям достигнет 280,25 рубля, пособие на покупку для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий для малоимущих и многодетных семей — 1401,13 рубля, пособие на ребенка для лиц, получавших его по состоянию на 31.12.2022 года — 325,15 рубля, выплата приемным родителям — 4553,81 рубля.
Кроме того, в указанном регионе вырастет до 140 116,76 рубля единовременная выплата при усыновлении. Единовременная выплата при рождении первого ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума будет выплачиваться в размере 31 430,78 рубля. Областной материнский (семейный) капитал на третьего ребенка возрастет до 140 116,76 рубля.
Выплаты детям-инвалидам. С 1 апреля социальную пенсию по инвалидности для детей инвалидов ждет плановое повышение на 7,5%.
Прабабушкам и прадедушкам в этом году на треть повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности, если на их иждивении находятся правнуки, у которых нет трудоспособных родителей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».