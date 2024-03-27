С 1 апреля повысят пособия на детей: кто будет получать больше и на сколько

Единое пособие на детей до 17 лет можно увеличить, если за прошлый год у семьи снизился доход. Выплату назначают на 12 месяцев, а через год заявление следует подавать заново. Размер пособия зависит от уровня нуждаемости семьи и составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе. Если доход снизился, то пособие могут увеличить.