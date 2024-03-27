Reuters: Рязанский НПЗ запустил остановленную из-за атаки БПЛА установку АВТ-4

«Рязань идет на загрузке 60% от нормы. АВТ-4 вернули в работу. АТ-6 запускается 31 марта и за несколько дней выходит на режим», — приводит агентство слова одного из собеседников.
Об атаке беспилотников на нефтезавод в Рязанской области утром 13 марта сообщил губернатор региона Павел Малков. Reuters выяснило, что в результате возникшего после атаки возгорания были повреждены две из четырех установок первичной переработки — АВТ-4 и АТ-6. Позднее информацию агентства подтвердил собеседник «Ъ» в отрасли.
По данным Reuters, в 2023 году Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» переработал 12,7 млн тонн нефти, что составляет 4,6% от общей нефтепереработки в России. По итогам прошлого года завод произвел 2,8 млн тонн бензина (6,4% всего объема в РФ), 3,64 млн тонн дизельного топлива (4,1%), 3,12 млн тонн мазута (7,7%) и 0,87 млн тонн авиакеросина (8%).
На АВТ-4 и АТ-6 приходится около 70% от общей мощности первичной переработки Рязанского НПЗ. Производственная мощность АВТ-4 составляет 11,4 тыс. тонн нефти в сутки, АТ-6 — 23,2 тыс. тонн в сутки.