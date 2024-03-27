Reuters: Рязанский НПЗ запустил остановленную из-за атаки БПЛА установку АВТ-4

Об атаке беспилотников на нефтезавод в Рязанской области утром 13 марта сообщил губернатор региона Павел Малков. Reuters выяснило, что в результате возникшего после атаки возгорания были повреждены две из четырех установок первичной переработки — АВТ-4 и АТ-6. Позднее информацию агентства подтвердил собеседник «Ъ» в отрасли.