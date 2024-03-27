Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса

«Нужно максимально сократить число проверочных мероприятий бизнеса, обеспечить защиту прав граждан, потребителей товаров и услуг», — указал глава государства на заседании коллегии Генпрокуратуры.
Путин отметил, что этот вопрос имеет две стороны медали: «Нужно ослабить административное давление, но и обязательно думать и обеспечивать интересы потребителей».
Президент подчеркнул, что к защите прав предпринимателей, всех участников хозяйственной жизни предъявляются повышенные требования, потому что для России важна здоровая и эффективно работающая экономика. «Это всегда важно, но сегодня это имеет особое значение», — указал Путин.
Глава государства добавил, что власти будут последовательно продолжать стратегическую линию на снятие экономических барьеров и расширение экономических свобод, на поддержку деловой активности, на создание благоприятных условий для отечественных компаний. «Вновь обращаю внимание, конкурентная и привлекательная национальная юрисдикция, надежные гарантии добросовестно приобретенной собственности, активов — это важнейшее условие развития страны, экономического роста, создания новых рабочих мест», — сказал он.
Также президент отметил, что поставлена задача с 2025 года полностью перейти на риск-ориентированный подход, который позволит применять профилактические меры там, где риски отсутствуют. «С учетом этого, органам прокуратуры предстоит серьезно скорректировать, обновить свою работу в сфере реализации надзорных полномочий, действовать здесь прошу аккуратно, взвешенно, совместно с деловым сообществом», — подытожил Путин.