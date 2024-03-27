Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса

Также президент отметил, что поставлена задача с 2025 года полностью перейти на риск-ориентированный подход, который позволит применять профилактические меры там, где риски отсутствуют. «С учетом этого, органам прокуратуры предстоит серьезно скорректировать, обновить свою работу в сфере реализации надзорных полномочий, действовать здесь прошу аккуратно, взвешенно, совместно с деловым сообществом», — подытожил Путин.