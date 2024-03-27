Песков заявил, что поручения Путина направлены на создание в РФ своей игровой индустрии

«Да. Об этом неоднократно говорилось на совещаниях с участием президента», — ответил представитель Кремля на вопрос, идет ли речь о создании в стране полноценной и независимой игровой индустрии как альтернативы западной. «И, конечно, это касается не только футбольного симулятора», — добавил Песков.
В феврале в Казани на Играх будущего Путин ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA и обещал поговорить с главой Газпрома Алексеем Миллером о реализации такой идеи.
На сайте Кремля ранее был опубликован перечень поручений Путина, в их число вошло поручение правительству РФ «рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям».
Ранее также сообщалось, что организация развития видеоигровой индустрии представит правительству план развития видеоигр в России на пятилетний период. Дорожная карта составлена, в том числе с учетом предложений от органов исполнительной власти, госорганизаций и профессионального игрового сообщества. План состоит из 83 пунктов, в том числе образовательных, экспортных, технологических.