Песков заявил, что поручения Путина направлены на создание в РФ своей игровой индустрии

«Да. Об этом неоднократно говорилось на совещаниях с участием президента», — ответил представитель Кремля на вопрос, идет ли речь о создании в стране полноценной и независимой игровой индустрии как альтернативы западной. «И, конечно, это касается не только футбольного симулятора», — добавил Песков.