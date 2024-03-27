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Отвяжись: Samsung Pay с 3 апреля отключает российские карты «Мир»

На российском сайте компании сообщается, что все карты «Мир» отвяжут от платежного сервиса Samsung Pay 3 апреля.

Источник: Depositphotos

«Добавленные ранее карты “Мир” будут удалены из приложения. Обратите внимание, что в Samsung Pay хранится электронная копия карты, поэтому ее удаление никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн», — отмечает компания.

Новые карты привязать тоже будет нельзя.

«В Республике Беларусь сервис Samsung Pay продолжит работать без изменений. Вы можете добавлять и использовать в Samsung Pay карточки Visa и Mastercard наших Банков-партнеров из Республики Беларусь», — добавляет компания.

Также будет нельзя оплатить через Samsung Pay проезд на общественном транспорте. «Рекомендуем использовать альтернативные методы оплаты проезда — например карту Тройка, если она работает в вашем регионе», — уточняет компания.

Функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента будет работать без изменений.