Отвяжись: Samsung Pay с 3 апреля отключает российские карты «Мир»

«Добавленные ранее карты “Мир” будут удалены из приложения. Обратите внимание, что в Samsung Pay хранится электронная копия карты, поэтому ее удаление никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн», — отмечает компания.