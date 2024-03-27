Оператором оргнабора трудовых мигрантов станет госкомпания «Работа в России»

«Предлагаемый механизм позволит подбирать сотрудников с учетом квалификации, а также исключит ситуации, когда приехавший к одному работодателю сотрудник после оформления всех необходимых документов выходит на открытый рынок труда», — пояснили в Минтруде. «Работа в России» должна следить за нарушениями режима пребывания иностранных граждан у работодателя, а также его трудовых прав.