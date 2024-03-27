Названы лидеры рейтинга мировых экспортеров литиевых аккумуляторов

Чехия благодаря такой динамике смогла заместить в топ-5 экспортеров своего соседа по восточной Европе — Венгрию. За год ее объемы просели в 7 раз, до 1,02 миллиарда долларов, и страна смогла занять лишь 11-е место. В первую десятку также вошли Япония (3,02 миллиарда долларов), Малайзия (1,41 миллиарда долларов), Нидерланды (1,4 миллиарда долларов) и Мексика (1,09 миллиарда долларов).