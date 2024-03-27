Названы лидеры рейтинга мировых экспортеров литиевых аккумуляторов

Поднебесная в прошлом году экспортировала 60% всех аккумуляторов в мире в денежном выражении. За год Китаю удалось неплохо нарастить свои поставки: сразу на 28%, до 65 миллиардов долларов.
Второе место после Китая было за Польшей: эта европейская страна увеличила поставки на 38%, до 11,85 миллиарда долларов. Третье место досталось Южной Корее с объемом в 7,27 миллиарда долларов — за год этот показатель снизился на 1%. Четвертое место отошло Германии (6,22 миллиарда долларов и рост на 5%).
Гораздо заметнее отгрузки смогли нарастить Чехия (на 66%, до 3,43 миллиарда долларов) и США (на 69%, до 3,25 миллиарда долларов). Это позволило им занять пятое и шестое место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров этой продукции.
Чехия благодаря такой динамике смогла заместить в топ-5 экспортеров своего соседа по восточной Европе — Венгрию. За год ее объемы просели в 7 раз, до 1,02 миллиарда долларов, и страна смогла занять лишь 11-е место. В первую десятку также вошли Япония (3,02 миллиарда долларов), Малайзия (1,41 миллиарда долларов), Нидерланды (1,4 миллиарда долларов) и Мексика (1,09 миллиарда долларов).
Всего страны, занимающиеся экспортом литиевых аккумуляторов, отгрузили продукции на 108,4 миллиарда долларов. За год этот показатель подрос на 9%.