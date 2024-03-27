Минцифры подготовило методику расчета экспортного потенциала IT-компаний

Кроме того, как говорится в письме, Минцифры России подготовило изменения в постановление правительства 2017 года, устанавливающие дополнительные требования к ПО, сведения о котором включены в реестр. В частности, необходимо будет подтверждение совместимости с отечественными микропроцессорами, поддержка российских браузеров, устранение ошибок и уязвимостей, выпуск обновлений ПО, учет и отслеживание ошибок, выявляемых на всех этапах жизненного цикла ПО, в том числе в процессе его эксплуатации, а также правила использования открытых лицензий. «Принятие предлагаемых изменений позволит определить условия использования открытого ПО в составе российских программных разработок, включенных в реестр и участвующих в государственных и муниципальных закупках, а также ввести обязательства для разработчиков по устранению опубликованных в БДУ уязвимостей», — отмечается в документе.