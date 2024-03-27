Магазины начинают пересмотр цен: как изменится стоимость товаров и продуктов с 1 апреля

Обстановка в странах-партнерах может стать толчком для подорожания некоторых импортных продуктов. В частности, на стоимость бананов влияет ситуация в Эквадоре. Переориентация на другие страны-поставщики приведет к увеличению цены бананов на 15−25%. Стоимость кофе вырастет примерно на 30−35% из-за того, что в Бразилии и Вьетнаме на объемы урожая повлияли климатические явления.