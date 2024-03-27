Магазины начинают пересмотр цен: как изменится стоимость товаров и продуктов с 1 апреля

При этом в весенний период, как правило, растет стоимость сезонных овощей. Причина заключается в том, что на складах заканчивается запас старого урожая, а новый еще не собрали. Поэтому картофель, томаты, огурцы, свекла, морковь, капуста и лук прибавят в цене около 10−12%.
Дорожает и крепкий алкоголь. С Нового года его стоимость поднялась в среднем на 20% и продолжит расти в связи с увеличением акцизов.
Обстановка в странах-партнерах может стать толчком для подорожания некоторых импортных продуктов. В частности, на стоимость бананов влияет ситуация в Эквадоре. Переориентация на другие страны-поставщики приведет к увеличению цены бананов на 15−25%. Стоимость кофе вырастет примерно на 30−35% из-за того, что в Бразилии и Вьетнаме на объемы урожая повлияли климатические явления.
Вместе с тем, стоимость куриного мяса снизится примерно на 3%, а яиц — на 2−3 рубля.
Ожидается и некоторое снижение цен на бытовую химию эконом-сегмента.
Кроме того, началось и снижение цен на китайские автомобили и мобильные телефоны. Они подешевели в среднем на 15−30% и данная тенденция может продолжиться.
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