Крупнейший инвестфонд предрек мировой «пенсионный кризис»

Эксперты ожидают, что доля жителей планеты в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10% в 2022 году до 16% в 2050 году. Согласно другим подсчетам, доля людей в этой возрастной группе вырастет с 761 млн в 2021 году до 1,6 млрд в 2050-м. «Ребенок, родившийся в 2021 году, вероятнее всего, проживет в среднем почти на 25 лет больше, чем человек 1950 года рождения. При этом женщины по продолжительности жизни опередят мужчин в среднем на пять лет», — ожидают в ООН.