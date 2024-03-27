JP Morgan предсказал рост цены барреля Brent до $100 на сокращении добычи

Рост цен на нефть может усилиться, если альянс ОПЕК+ на встрече в июне продлит ограничения нефтедобычи до конца 2024 года, считают в банке. Аналитики JP Morgan полагают, что в такой ситуации наиболее очевидным механизмом снижения цены и восстановления баланса спроса и предложения в краткосрочной перспективе может стать вывод на рынок нефти из стратегических запасов США в объеме до 60 млн баррелей.