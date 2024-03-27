JP Morgan предсказал рост цены барреля Brent до $100 на сокращении добычи

Аналитики банка JP Morgan спрогнозировали рост цен на нефть Brent из-за сокращения добычи в России, сообщило агентство Reuters. Решение России о добровольном дополнительном сокращении добычи нефти во втором квартале может приблизить стоимость нефти Brent к $100 за баррель уже к сентябрю, считают эксперты банка.
Действия России могут подтолкнуть цены к $90 за баррель Brent уже в апреле, предупредили эксперты. В мае цена может достичь $95 за баррель и приблизиться к $100 за баррель к сентябрю, прогнозируют аналитики JP Morgan. Это будет способствовать сохранению давления на администрацию США в преддверии президентских выборов в стране.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE сейчас торгуются вблизи уровня $85 за баррель. По мнению аналитиков JP Morgan, при таком ожидаемом росте нефтяных котировок цена на бензин в США может подняться до $4 за галлон к маю, что станет самым высоким уровнем с лета 2022 года.
Рост цен на нефть может усилиться, если альянс ОПЕК+ на встрече в июне продлит ограничения нефтедобычи до конца 2024 года, считают в банке. Аналитики JP Morgan полагают, что в такой ситуации наиболее очевидным механизмом снижения цены и восстановления баланса спроса и предложения в краткосрочной перспективе может стать вывод на рынок нефти из стратегических запасов США в объеме до 60 млн баррелей.
Вице-премьер Александр Новак в марте объявил о том, что во втором квартале 2024 года Россия добровольно дополнительно снизит добычу и экспорт нефти в координации с некоторыми странами — участницами ОПЕК+ для стабилизации ситуации на рынке.
Россия планирует сократить нефтедобычу к концу второго квартала дополнительно на 471 тыс. баррелей в сутки, обнулив ограничения по экспорту нефти и нефтепродуктов. В первом квартале эти ограничения составляли 500 тыс. баррелей в день. Таким образом, по расчетам агентства, к концу второго квартала добыча нефти в стране опустится примерно до 9 млн баррелей в сутки.
С октября 2022 года страны ОПЕК+ ввели квоты на добычу нефти: тогда Россия и другие участники объединения договорились снизить добычу на 2 млн баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. В дальнейшем участники соглашения неоднократно меняли квоты для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.
Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) пройдет 3 апреля. JMMC объединяет крупнейших производителей нефти ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, Россию и Объединенные Арабские Эмираты. Мониторинговый комитет ОПЕК+ вряд ли внесет какие-либо изменения в политику добычи нефти до следующей встречи в июне, сообщили источники Reuters. Следующая встреча министров стран ОПЕК+ состоится 1 июня 2024 года.
ОПЕК (объединение стран — экспортеров нефти) существует с 1960 года. В него входит 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея. Состав организации неоднократно менялся.
Страны, которые не входят в ОПЕК, на фоне падения цен на нефть в середине 2010-х годов объединились с ОПЕК в альянс ОПЕК+. Сегодня в ОПЕК+ (не считая самой ОПЕК) входят 11 государств, включая Россию, Казахстан, Бразилию и Мексику.