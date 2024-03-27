IVA Technologies может провести IPO в 2024 году

Отечественный разработчик сервиса видеоконференцсвязи (ВКС), аналог Zoom — IVA Technologies может провести IPO в этом году, узнали «Ведомости» от двух источников в компаниях, разрабатывающих софт. Из слов еще одного собеседника в инвестиционном подразделении крупного банка, знакомого с планами компании, следует, что IVA Technologies может выйти на биржу уже во втором-третьем квартале 2024 года. По словам четвертого источника, осведомленного о планах компании — разработчик уже нанял банковских консультантов и юристов, а сделка будет предусматривать продажу акций действующих акционеров.