IVA Technologies может провести IPO в 2024 году

Отечественный разработчик сервиса видеоконференцсвязи (ВКС), аналог Zoom — IVA Technologies может провести IPO в этом году, узнали «Ведомости» от двух источников в компаниях, разрабатывающих софт. Из слов еще одного собеседника в инвестиционном подразделении крупного банка, знакомого с планами компании, следует, что IVA Technologies может выйти на биржу уже во втором-третьем квартале 2024 года. По словам четвертого источника, осведомленного о планах компании — разработчик уже нанял банковских консультантов и юристов, а сделка будет предусматривать продажу акций действующих акционеров.
«IVA Technologies рассматривает различные стратегические варианты развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно», — уточнил представитель потенциального эмитента. IVA Technologies развивает ВКС-платформу, мессенджер, IP-телефонию. Число клиентов компании составляет более 3300 организаций, куда входят «Транснефть», РЖД, «Росатом», Минтранс, Минстрой, МКБ, Банк России, «Европлан», Газпромбанк и другие, следует из информации на официальном сайте.
За 2021 год выручка IVA Technologies выросла на 33% до 580,8 млн рублей и чистой прибыли на уровне 355 млн рублей. В 2022 году выручка компании увеличилась более чем в 2,5 раза и достигла свыше 1,5 млрд рублей. Финансовые результаты за прошлый год компания еще не раскрыла, однако по утверждению источника, близкого к IVA Technologies, за 2023 год выручка компании выросла еще вдвое и составил около 3 млрд рублей.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты сошлись на оценке компании в диапазоне 35−40 млрд рублей.
На ВКС-рынке доля IVA составляет примерно 5−7%. «То есть компания не является лидером, но является серьезным игроком, — уточнил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. — Основной стимул, который сейчас может сработать в пользу IPO, — это целеустремленное движение государства в сторону импортозамещения и использования отечественных продуктов». Основные конкуренты IVA — это Trueconf, Videomost, Oktell, Vinteo и МТС, пояснил эксперт.