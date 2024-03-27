Инвестстратег раскрыл, почему доллар скоро будет по 90 рублей

Он объяснил такой прогноз сохраняющимися факторами поддержки нацвалюты. Указ о временном контроле репатриации и продажи экспортной выручки с большой долей вероятности будет продлен до мая и даже до конца года. ЦБ продолжает придерживаться жесткой политики по ставке, накопительный эффект которой проявится к концу весны. И, наконец, регулятор продолжит валютные интервенции.
К факторам, которые могут помешать реализации этого сценария, Бахтин отнес цены на энергоресурсы, геополитику и новостной негатив. На рубль по-прежнему давят повышенные расходы бюджета и динамика экспортных доходов, ограниченных из-за санкций и обязательств перед ОПЕК+.
Однако усиление девальвации с выходом доллара на уровень 95 рублей может разогнать инфляцию, а в этом финансовые власти не заинтересованы. «Вместе с тем, закрепление курса ниже 90 рублей за доллар будет чревато сложностями с наполнением бюджета. Поэтому, вероятнее всего, среднесрочно зона 90−93 останется базовой для пары доллар-рубль», — подытожил инвестстратег.