Инвестстратег раскрыл, почему доллар скоро будет по 90 рублей

Он объяснил такой прогноз сохраняющимися факторами поддержки нацвалюты. Указ о временном контроле репатриации и продажи экспортной выручки с большой долей вероятности будет продлен до мая и даже до конца года. ЦБ продолжает придерживаться жесткой политики по ставке, накопительный эффект которой проявится к концу весны. И, наконец, регулятор продолжит валютные интервенции.