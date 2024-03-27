Inventive Retail Group в 2023 году увеличила продажи на 10%

«В стратегии компании в наступившем году запланировано дальнейшее развитие товаров под собственными брендами, а также экспансия спортивных сетей в регионы страны. Планируется открыть не менее 30 магазинов Street Beat и не менее пяти магазинов Hiker в России», — добавляется в сообщении ретейлера.