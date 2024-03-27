МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Компания Inventive Retail Group в 2023 году увеличила продажи на 10% по сравнению с предыдущим годом, до 78 млрд рублей с НДС, говорится в сообщении группы.
Продажи сопоставимых магазинов ретейлера (like-for-like, LfL) увеличились в прошлом году на 12% по сравнению с 2022 годом. Количество магазинов группы выросло до 467, общая площадь торговых объектов составила 82,6 тыс. кв. м. Доля онлайн-продаж в отдельных брендах группы достигла 27% в 2023 году.
Компания отметила, что продолжила успешно адаптировать бизнес к изменившимся рыночным условиям. Это позволило «показать хорошие финансовые результаты, несмотря на рыночные колебания и сложности в организации логистики товаров, которые входят в ассортимент брендов группы».
Президент и управляющий партнер Inventive Retail Group Тихон Смыков назвал прошлый год трансформационным для компании. Смыков указал, что в 2023 году группа меняла форматы магазинов и расширяла ассортимент, заключала контракты с новыми поставщиками и развивала собственные бренды.
«В стратегии компании в наступившем году запланировано дальнейшее развитие товаров под собственными брендами, а также экспансия спортивных сетей в регионы страны. Планируется открыть не менее 30 магазинов Street Beat и не менее пяти магазинов Hiker в России», — добавляется в сообщении ретейлера.
Inventive Retail Group — группа компаний, управляющая розничными и онлайн-магазинами в четырех сегментах рынка: электроника, спорт, детские товары, мода. Ретейлер развивает сети re: Store, Street Beat, «Мир кубиков», Hiker, UNOde50.