Индексы Мосбиржи и РТС в среду выросли на 0,56−1,23%

Курс юаня снизился на 0,137%, до 12,66 рубля, доллара — на 0,39%, до 92,3 рубля, евро — на 0,54%, до 99,89 рубля.
К вечеру покупатели усилили натиск, несмотря на укрепление рубля и невыразительную ценовую картину в нефти. Внешний фон был неоднозначным. «Китайские индексы просели на 1−3%, виной тому — пересмотр прогнозов по прибыльности местных компаний и сомнения в эффективности мер стимулирования. Европейские биржи, напротив, торговались в основном в умеренном плюсе. Рост глобального доллара оказал давление на сырьевые котировки», — отмечает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
Рынок акций
Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции АФК «Система» (+4,12%) на фоне утверждения новой дивидендной политики холдинга на три ближайших года, прокомментировала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
В наибольшем минусе оказались депозитарные расписки группы Polymetal (-2,3%) из-за сохраняющейся неопределенности в отношении дивидендов группы, добавляет эксперт.
Прогноз на завтра
Прогноз «БКС Мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 28 марта — 3 225−3 325 пунктов, по паре доллар-рубль — 91−93 рубля. По прогнозу Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3 200−3 300 пунктов, пара доллар-рубль может показать колебания в диапазоне 90−92 рубля, евро-рубль — в коридоре 98−100 рубля, юань-рубль — 12,5−12,9 рубля.
Важной для общерыночного сентимента может быть завтрашняя публикация оценки ВВП США за IV квартал 2023 года. Также в этот день стоит обратить внимание на недельный отчет по числу заявок американцев за пособиями по безработице. Важных корпоративных событий в четверг не ожидается.