Индексы Мосбиржи и РТС в среду выросли на 0,56−1,23%

Важной для общерыночного сентимента может быть завтрашняя публикация оценки ВВП США за IV квартал 2023 года. Также в этот день стоит обратить внимание на недельный отчет по числу заявок американцев за пособиями по безработице. Важных корпоративных событий в четверг не ожидается.