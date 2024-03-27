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Headhunter перенесет регистрацию с Кипра в Россию

Акционеры рекрутингового портала Headhunter одобрили перенос регистрации компании с Кипра в Россию.

Источник: Агентство «Москва»

Акционеры рекрутингового портала Headhunter одобрили перенос регистрации компании с Кипра в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Отмечается, что за решение о переносе регистрации компании в Россию было отдано 21 млн голосов.

До этого один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans завершил свой «переезд» из Кипра. Компания перерегистрировала бизнес в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market в Объединенных Арабских Эмиратах. Официальную лицензию Globaltrans получила в пятницу, 15 марта.