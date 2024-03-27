Headhunter перенесет регистрацию с Кипра в Россию

До этого один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans завершил свой «переезд» из Кипра. Компания перерегистрировала бизнес в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market в Объединенных Арабских Эмиратах. Официальную лицензию Globaltrans получила в пятницу, 15 марта.