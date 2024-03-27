G7 обсуждает снижение потолка цен на российскую нефть

«Короткий ответ — да», — ответил Пайатт на соответствующий вопрос ТАСС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в марте говорил, что снижение потолка цен на российскую нефть до $30 грозит США серьезными экономическими последствиями. По его словам, Москва надеется, что Вашингтон не примет такое решение.
Потолок цен действует с декабря 2022 года, его ввели страны G7, Евросоюз и Австралия. Компании из этих стран могут транспортировать или страховать российскую нефть только при цене ниже $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года также действует потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории.