G7 обсуждает снижение потолка цен на российскую нефть

Потолок цен действует с декабря 2022 года, его ввели страны G7, Евросоюз и Австралия. Компании из этих стран могут транспортировать или страховать российскую нефть только при цене ниже $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года также действует потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории.