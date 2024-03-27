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G7 обсуждает снижение потолка цен на российскую нефть

Страны G7 обсуждают возможность понижения потолка цен на российскую нефть, заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт на брифинге для иностранных журналистов. Он заявил, что США и союзники «привержены работе с тем, чтобы лишить Россию» доходов от продажи нефти.

Источник: Павел Кассин, Коммерсантъ

«Короткий ответ — да», — ответил Пайатт на соответствующий вопрос ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в марте говорил, что снижение потолка цен на российскую нефть до $30 грозит США серьезными экономическими последствиями. По его словам, Москва надеется, что Вашингтон не примет такое решение.

Потолок цен действует с декабря 2022 года, его ввели страны G7, Евросоюз и Австралия. Компании из этих стран могут транспортировать или страховать российскую нефть только при цене ниже $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года также действует потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории.