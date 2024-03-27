Эксперт: доля покупок с помощью альтернативных способов оплаты вырастет вдвое к 2025 году

Под альтернативными методами понимаются платежи с помощью электронных кошельков, различных pay-сервисов, системы быстрых платежей и так далее, которые позволяют не использовать пластиковые карты и наличные.
«В настоящее время, согласно нашим оценкам, 10% оплат в онлайне и офлайне, то есть каждая десятая оплата, проходит с помощью альтернативных способов, они включают и pay-сервисы разных банков. Ожидаем, что к началу 2025 года этот показатель вырастет до 19%, то есть, почти в два раза. При этом если говорить именно про онлайн, то доля pay-сервисов в онлайне составит до 30% от общего числа всех транзакций», — отметил директор по продукту Tinkoff Pay Никита Буклиш.
По его словам, примерно 20% всех оплат в онлайн-сервисах проходят с помощью альтернативных способов оплаты. К примеру, с помощью Tinkoff Pay в среднем совершается около 70 тыс. платежей в день.
Буклиш рассказал, что дальше развитие pay-сервисов будет строиться на расширении функционала, связывании способа оплаты с программами лояльности, а также добавлении сервисов, позволяющих делить платеж на несколько частей. «Причем это будет происходить не только за счет функционала внутри одной финансовой структуры, но и за ее пределами», — добавил он.