Эксперт: доля покупок с помощью альтернативных способов оплаты вырастет вдвое к 2025 году

«В настоящее время, согласно нашим оценкам, 10% оплат в онлайне и офлайне, то есть каждая десятая оплата, проходит с помощью альтернативных способов, они включают и pay-сервисы разных банков. Ожидаем, что к началу 2025 года этот показатель вырастет до 19%, то есть, почти в два раза. При этом если говорить именно про онлайн, то доля pay-сервисов в онлайне составит до 30% от общего числа всех транзакций», — отметил директор по продукту Tinkoff Pay Никита Буклиш.