Дерипаска уведомил концерн Strabag о продаже Rasperia Trading Limited

«Rasperia Trading Limited, владеющая 24,1% акций STRABAG SE, теперь контролируется АО “Илиадис”, а Олег Дерипаска отказался от прежнего (косвенного) контроля», — говорится в сообщении Strabag.
В материале указано, что подробностями сделки концерн не владеет. Уведомлений от Raiffeisen Bank International (RBI), которая планировала выкупить долю Олега Дерипаски в Rasperia, Strabag не получал. Акции концерна остаются замороженными из-за санкций ЕС.
О планах продать Rasperia господин Дерипаска уведомил Strabag в декабре 2023 года. Reuters писало, что власти Австрии и руководство RBI отзовут согласие на сделку о выкупе доли Strabag.