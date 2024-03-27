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Дерипаска уведомил концерн Strabag о продаже Rasperia Trading Limited

Австрийский строительный концерн Strabag сообщил о получении уведомления от российского миллиардера Олега Дерипаски о том, что он продал кипрскую компанию Rasperia Trading Limited. Она владеет долей в концерне в размере 24,1%.

Источник: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Rasperia Trading Limited, владеющая 24,1% акций STRABAG SE, теперь контролируется АО “Илиадис”, а Олег Дерипаска отказался от прежнего (косвенного) контроля», — говорится в сообщении Strabag.

В материале указано, что подробностями сделки концерн не владеет. Уведомлений от Raiffeisen Bank International (RBI), которая планировала выкупить долю Олега Дерипаски в Rasperia, Strabag не получал. Акции концерна остаются замороженными из-за санкций ЕС.

О планах продать Rasperia господин Дерипаска уведомил Strabag в декабре 2023 года. Reuters писало, что власти Австрии и руководство RBI отзовут согласие на сделку о выкупе доли Strabag.