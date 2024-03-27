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Чистая прибыль Whoosh по МСФО за 2023 год выросла в 2,3 раза

Она достигла 1,9 млрд рублей.

Источник: Freepik

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль кикшерингового сервиса Whoosh по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 год выросла в 2,3 раза и достигла 1,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка сервиса за отчетный период увеличилась на 68% и составила 10,7 млрд рублей.

Показатель EBITDA в 2023 году вырос на 36% по сравнению с 2022 годом, достигнув 4,5 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила 42%.

Финансовый директор Whoosh Александр Синявский, слова которого приводятся в сообщении компании, сообщил, что сервис приобрел к старту нового сезона 44 тыс. новых средств индивидуальной мобильности, увеличив парк почти на 30%. Он отметил, что компания готова к реализации рыночных возможностей для роста акционерной стоимости бизнеса.