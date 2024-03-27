Чистая прибыль Whoosh по МСФО за 2023 год выросла в 2,3 раза

Финансовый директор Whoosh Александр Синявский, слова которого приводятся в сообщении компании, сообщил, что сервис приобрел к старту нового сезона 44 тыс. новых средств индивидуальной мобильности, увеличив парк почти на 30%. Он отметил, что компания готова к реализации рыночных возможностей для роста акционерной стоимости бизнеса.